Председатель Нацсовета посетил «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе поездки в Тюменскую область посетил «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.

История учреждения берет свое начало с 25 октября 1988 года, тогда был создан центр «Досуг» при городском отделе культуры. За период с 1988 по 2018 год юридическое название Центра по велению времени и по мере необходимости неоднократно менялось: центр «Досуг», культурно-образовательный центр «Досуг», муниципальное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской культуры», автономная некоммерческая организация культуры «Центр сибирско-татарской культуры», муниципальное автономное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.

На сегодняшний день в центре работают:

Детский танцевальный коллектив «Себерстан»

Студия декоративно-прикладного творчества «Амина»

Литературно-творческий кружок «Нур»

Детский вокальный коллектив «Сандугач»

Хореографический ансамбль «Мирас»

Фольклорный коллектив «Иртыш моннары»

Детский хореографический ансамбль «Тубыл балалары»