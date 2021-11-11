Председатель Нацсовета посетил «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе поездки в Тюменскую область посетил «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.
История учреждения берет свое начало с 25 октября 1988 года, тогда был создан центр «Досуг» при городском отделе культуры. За период с 1988 по 2018 год юридическое название Центра по велению времени и по мере необходимости неоднократно менялось: центр «Досуг», культурно-образовательный центр «Досуг», муниципальное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской культуры», автономная некоммерческая организация культуры «Центр сибирско-татарской культуры», муниципальное автономное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.
На сегодняшний день в центре работают:
- Детский танцевальный коллектив «Себерстан»
- Студия декоративно-прикладного творчества «Амина»
- Литературно-творческий кружок «Нур»
- Детский вокальный коллектив «Сандугач»
- Хореографический ансамбль «Мирас»
- Фольклорный коллектив «Иртыш моннары»
- Детский хореографический ансамбль «Тубыл балалары»