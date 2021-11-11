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Председатель Нацсовета посетил «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска

Председатель Нацсовета посетил «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 11.11.2021 0 13

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе поездки в Тюменскую область посетил «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.

История учреждения берет свое начало с 25 октября 1988 года, тогда был создан центр «Досуг» при городском отделе культуры. За период с 1988 по 2018 год юридическое название Центра по велению времени и по мере необходимости неоднократно менялось: центр «Досуг», культурно-образовательный центр «Досуг», муниципальное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской культуры», автономная некоммерческая организация культуры «Центр сибирско-татарской культуры», муниципальное автономное учреждение культуры «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.

На сегодняшний день в центре работают:

  • Детский танцевальный коллектив «Себерстан»
  • Студия декоративно-прикладного творчества «Амина»
  • Литературно-творческий кружок «Нур»
  • Детский вокальный коллектив «Сандугач»
  • Хореографический ансамбль «Мирас»
  • Фольклорный коллектив «Иртыш моннары»
  • Детский хореографический ансамбль «Тубыл балалары»

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