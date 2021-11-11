В татарстанский прокат выходит новая картина Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?»

18 ноября в татарстанский прокат выходит полнометражная картина председателя Союза кинематографистов Татарстана, кинорежиссера Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?» («Живы ли вы?»). Фильм получил на прошедшем в Казани кинофестивале мусульманского кино приз зрительских симпатий и награду от Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» в размере 500 тысяч рублей.

В преддверии выхода фильма «Исәнмесез?» в татарстанский прокат 16 ноября в 11:00 в агентстве «Татмедиа» (Декабристов, 2) состоится пресс-конференция. Ее участниками станут: Ильдар Ягафаров – режиссер фильма, Мансур Гилязов – автор сценария, Зульфия Валеева – исполнительница одной из главных ролей и Миляуша Айтуганова – директор ГБУК РТ «Татаркино».

«Мы хотим разрушить образ кукольных татар», – говорит о своей новой работе Ильдар Ягафаров. Идеей режиссера было создание фильма с истинно татарским колоритом, чтобы раскрыть сущность менталитета. По словам режиссера, картина создавалась с большой душой. «Я вложил в этот фильм всю душу», – признавался он на премьерном показе в Казани. Он в своей новой работе поднимает волнующие темы – живы ли наши семьи, чтобы помочь себе и друг другу, жива ли сегодня татарская культура, самосознание?

Продолжительность картины – 1 час 54 минуты, возрастной рейтинг – 16+.

Ранее картину Ягафарова высоко оценила председатель отборочной комиссии КМФМК-2021, киновед и кинокритик Гульнара Абикеева (Казахстан). По ее словам, она была бы рада появлению такой картины в Казахстане и двумя руками голосовала бы за нее. «К сожалению, пока у нас нет такой картины, которая бы показала национальную идентичность в плане рода. А здесь показана жизнь клана, причем, непростая», – отмечала она.

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