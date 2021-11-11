Начал работу Татарский культурный центр города Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге на улице Чайковского, 24 начал свою работу Татарский культурный центр. Долгожданное событие свершилось благодаря поддержке руководства города Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.

Напомним, в 2020 году Правительством Санкт-Петербурга было выделено помещение в центре города для организации национально-культурного центра. В свою очередь, Правительство Республика Татарстан выделило средства и оказало поддержку в осуществлении реставрационных и ремонтных работ данного помещения.

Деятельность в центре организована по нескольким направлениям. Для показов татарских документальных и художественных фильмов подготовлен зал с современным мультимедийным оборудованием. Заработала студия звукозаписи, идет формирование библиотечного фонда.

Для татарских фольклорных ансамблей обустроен универсальный вокально-хоровой и хореографический зал, где они смогут проводить репетиции и подготовку своих выступлений. Также, в данном помещении можно организовать концерты и театрализованные выступления.

Оборудованы помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций и заседаний. В Центре рационально разместилось все, что необходимо и для организации национально-культурных событий и образовательных мероприятий.

Вчера состоялось одно из первых мероприятий в жизни работы Центра – передача татарских национальных костюмов для татарского ансамбля «Акчарлак», которые передал Всемирный конгресс татар. В мероприятии приняли участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, Председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, заместитель Председателя ТНКА Шамиль Алюшев, меценаты и спонсоры, принимавшие участие в ремонтно-реставрационных работах.

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин в своем выступлении отметил важность появления таких проектов, как Татарский культурный центр. Он имеет важное значение для сохранения национальных традиций, культуры и языка и Татарский культурный центр станет центром притяжения татар регион.

Основной инициатор создания центра – Председатель ТНКА Санкт-Петербурга Раис Яркаев отметил, что татары города давно ждали появления своего культурного очага в городе, горячо поблагодарил руководство города Санкт-Петербурга и Республики Татарстан, а также спонсоров, которые оказали финансовую поддержку в приобретении оборудования для центра.

Надеемся, что Татарский культурный центр станет объединяющей площадкой для всех татар города и области, способствует изучению и популяризации татарского языка, традиций и культуры татарского народа, станет хорошей стартовой площадкой для татарской молодежи в реализации новых интересных проектов.

Приглашаем татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно подключится к работе центра.