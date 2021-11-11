Сегодня, в рамках поездки в Тюменскую область, Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев ознакомился с Соборной мечетью г.Тобольска.

Соборная мечеть находится в подгорной части Тобольска в бывшей татаро-бухарской слободе. Тобольская соборная мечеть является памятником архитектуры ХIХ века. Каменное здание с минаретом, построенное в 1890 году на средства-пожертвования мусульман Тобольской губернии, на месте старой деревянной мечети. Сооружение имеет трехчастною структуру: помещение молельни, минарет и связующее их звено. 18 марта 2011 г. мечеть вновь открыта после её капитального ремонта и реставрации.