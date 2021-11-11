Василь Шайхразиев посетил музей Якуба Занкиева в Тобольском районе

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе поездки в Тюменскую область посетил музей известного учителя математики и физики, ветерана Великой Отечественной войны Якуба Занкиева, расположенный в селе Хучайлы Тобольского района. Здесь он ознакомился с жизнью и деятельностью ветерана. В музее представлены экспонаты, документы, личные вещи Якуба Занкиева.

Якуб Камалиевич Занкиев является достойным примером для многих поколений. Красной нитью в творчестве Якуба Камалиевича проходит военно-патриотическая тематика.

Когда началась Великая Отечественная война, молодого учителя математики и физики мобилизовали в армию. Он прошел всю войну, был назначен командиром взвода 1-й артиллерийской противотанковой бригады. За подвиги в годы Великой Отечественной войны Якуб Камалиевич был награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной Войны I и II степеней» и медалями.

Вернувшись домой, он продолжил свою преподавательскую деятельность. Якубу Камалиевичу было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Более полувека Занкиев увлеченно занимался патриотическим воспитанием молодежи.

На протяжении всей своей жизни пополнял документальную и художественную летопись Великой Отечественной войны, обращаясь к свидетельствам ее непосредственных участников и собственным воспоминаниям. Произведения и очерки Якуба Камалиевича Занкиева являются прямым доказательством того, что не история формирует людей такого типа, а люди в первую очередь, сами создают свою историю. Он всегда оставался наставником, педагогом, а потом уже свидетелем эпохи.