В Семее прошел ежегодный фестиваль-конкурс татарского искусства «Көзге Иртыш моңнары» («Осенние напевы Иртыша»)

В г. Семей Восточно-Казахстанской области прошел XXII Международный фестиваль-конкурс татарского искусства «Көзге Иртыш моңнары». Вот уже на протяжении 22 лет бессменным вдохновителем, организатором и директором фестиваля является заслуженный работник культуры и заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Габдулхак Ахунжанов.

Организаторами фестиваля-конкурса выступают Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак», Татарская школа искусств г. Семей, акиматы Восточно-Казахстанской области и г. Семей, Исполком Всемирного Конгресса Татар (г. Казань), Министерство культуры Республики Татарстан (г. Казань), Полномочное представительство Республики Татарстан в Казахстане (г. Нур-Султан), Конгресс татар и башкир Казахстана (г. Нур-Султан).

Целью проведения данного мероприятия являются содействие развитию и пропаганде национальных, культурных традиций татар; популяризация их самобытного национального, литературного, музыкального, хореографического искусства; духовное взаимообогащение, установление контактов; преемственность поколений, дружба между народами и дальнейшее развитие многонациональной культуры Республики Казахстан.

В фестивале-конкурсе принимают участие солисты и творческие коллективы ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Российской Федерации. В этом году участниками фестиваля-конкурса стали представители из городов Республики Казахстан – Семей, Павлодар, Нур-Султан, из Российской Федерации- Новосибирск, Томск, Казань. Возрастных ограничений на фестивале татарского искусства не существует. В качестве артистов выступают как воспитанники детских садов и начальной школы, так и пенсионеры. Победителей определяют по следующим номинациям: вокальный, инструментальный, танцевальный, разговорный жанры. Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству по обработке кожи и дерева.

Ссылка на концерт в честь открытия фестиваля https://www.youtube.com/watch?v=bYuWmYdBRNE