Татары Поронайска Сахалинский области провели мастер- класс по приготовлению чак-чака

Трудно представить татарский праздник без сладости чак-чак, представляющей собой испеченные кусочки теста, пропитанные медом. Этот вкусный хрустящий десерт тает во рту, от него просто невозможно оторваться! В татарских семьях красивое и изысканное лакомство умели готовить даже девочки-подростки.

Вот и в одной из школ города Поронайска, руководитель татарской организации «Туган тел», Жерякова Асия Маратовна, показала ученикам 1 – 4 классов мастер класс по приготовлению этого лакомства.

В ходе мероприятия обучающиеся посмотрели презентацию, послушали о традициях татарского народа, рассматривали костюм и приняли участие в изготовление чак – чака.

Дети были очень заинтересованы, задавали вопросы и даже выстроились в очередь нарезать брусочки. Закончился мастер класс угощением детей этим прекрасным национальным лакомством.

Татары Сахалина и Курил