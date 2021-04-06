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Председатель Нацсовета прибыл в г. Симферополь

Председатель Нацсовета прибыл в г. Симферополь

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 06.04.2021 0 8

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев прибыл в г. Симферополь. В Международном аэропорту “Симферополь” Вице-премьера РТ встретили Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Крым и в городе Севастополь Р.К. Шаяхметов, Председатель Совета общественной организации “Региональная национально-культурная автономия татар Республики Крым” М.К. Багаутдинов.

Напомним, с 6 по 8 апреля 2021 года В.Г. Шайхразиев находится с рабочим визитом в Республике Крым. Здесь состоится целый ряд деловых встреч, осмотр места установления бюста Герою Советского Союза Г.А. Мазитову, посещение Соборной мечети “Кебир-Джами”.

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