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В городе Ухта прошел литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству Г. Тукая и М. Джалиля

В городе Ухта прошел литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству Г. Тукая и М. Джалиля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.04.2021 0 4

4 апреля местная общественная организация национально- культурная автономия татар “Бердэмлек” города Ухты провела в зале автономии литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству великого народного поэта Г. Тукая и советского поэта, Героя Советского Союза М. Джалиля. Ведущие – председатель молодежного клуба «Яшьлек» Наиль Гумеров и член Совета автономии Зухра Зубова, ознакомили присутствующих с нелегкой судьбой поэтов и особенностями их творческого пути.

Стихотворение Г.Тукая  «Пара лошадей» прочитал заместитель председателя Совета автономиии Ринат Гатауллин, а стихотворение «Не верь» на татарском языке продекламировала Александра Бородуллина.

Кроме представителей автономии в мероприятии активное участие приняли давние наши друзья – учащиеся ГУРК «Детский дом №2» :

– Юрлова Валерия и Рочева Татьяна прочитали стихотворения М.Джалиля «Чулочки» и «Четыре цветка».

– Пирогова Илина и Поздеев Кирилл прочитали стихи А.Шведова «Республика Коми» и В.Сидоренко «Мой край».

По завершении программы все дружно пили чай с чак-чаком, домашней выпечкой, тортами и сладостями.

Мероприятие оказалось очень полезным и познавательным не только для детей, но и  для взрослых.

 

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