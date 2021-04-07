В городе Ухта прошел литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству Г. Тукая и М. Джалиля

4 апреля местная общественная организация национально- культурная автономия татар “Бердэмлек” города Ухты провела в зале автономии литературно-поэтический вечер, посвященный творчеству великого народного поэта Г. Тукая и советского поэта, Героя Советского Союза М. Джалиля. Ведущие – председатель молодежного клуба «Яшьлек» Наиль Гумеров и член Совета автономии Зухра Зубова, ознакомили присутствующих с нелегкой судьбой поэтов и особенностями их творческого пути.
Стихотворение Г.Тукая «Пара лошадей» прочитал заместитель председателя Совета автономиии Ринат Гатауллин, а стихотворение «Не верь» на татарском языке продекламировала Александра Бородуллина.
Кроме представителей автономии в мероприятии активное участие приняли давние наши друзья – учащиеся ГУРК «Детский дом №2» :
– Юрлова Валерия и Рочева Татьяна прочитали стихотворения М.Джалиля «Чулочки» и «Четыре цветка».
– Пирогова Илина и Поздеев Кирилл прочитали стихи А.Шведова «Республика Коми» и В.Сидоренко «Мой край».
По завершении программы все дружно пили чай с чак-чаком, домашней выпечкой, тортами и сладостями.
Мероприятие оказалось очень полезным и познавательным не только для детей, но и для взрослых.