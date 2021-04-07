В Москве состоялась встреча Василя Шайхразиева с муфтием Равилем хазратом Гайнутдином

Вчера состоялась встреча председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым во главе делегации.

Поприветствовав гостей от себя и от имени сотрудников ДУМ РФ, Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин рассказал об обращении в ходе онлайн-встречи Президента России Владимира Путина с лидерами религиозных объединений России в честь Дня народного единства 4 ноября 2020 года к главе государства с ходатайством поддержать инициативу ДУМ РФ и СМР о масштабном праздновании в 2022 году 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. Глава государства положительно отреагировал на инициативу Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина и подчеркнул, что торжества должны пройти на государственном уровне. Кроме того, Президент России поручил председателю правительства Михаилу Мишустину и Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову подготовить план мероприятий празднования.

Со своей стороны, Василь Шайхразиев отметил, что это его первый визит в Московскую Соборную мечеть, и поблагодарил духовного лидера мусульман России за организацию встречи, ознакомил с деятельностью Всемирного конгресса татар, рассказал о документе «Татары: Стратегия действия» и вручил его печатный вариант.

Наравне с вопросами подготовки к мероприятиям, приуроченным к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, стороны обсудили проведение Форума татарских религиозных деятелей, которое в этом году запланировано на 4 июня. По словам председателя Нацсовета ВКТ, данное мероприятие пройдет как репетиция к юбилейным торжествам в 2022 году.

Как было отмечено в ходе переговоров, юбилейные мероприятия пройдут как на федеральном, так и на региональном уровнях от Калининградской области до Приморского края. В Татарстане главные торжества пройдут в Болгаре – на историческом месте, где прошел в 922 году Курултай (Җыен) народов Волжской Булгарии об официальном принятии Ислама.

Кроме того, на встрече стороны коснулись вопросов развития и поддержки татарских общин и национально-культурных автономий в регионах. По словам Шайхразиева, ВКТ делает ставку на авторитетных лидеров, которые находят взаимопонимание с местным руководством и в конструктивном ключе решают проблемы, волнующие татарское население.

В этой связи были упомянуты вопросы выделения участка под строительство мечети во Владивостоке (Приморский край), будущее недостроенной двухэтажной мечети в Калининграде, сохранение исторических памятников, в частности ханских усыпальниц, и установка памятника татарской царице Сююмбике в Касимове (Рязанская область) и многие другие.

Во встрече принимали участие первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов, зампред СМР и ДУМ РФ по международным делам Рушан Аббясов, зампред ДУМ РФ по внутренним делам Равиль Сейфетдинов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.

Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере. Участники обменялись памятными подарками и договорились углубить и укрепить сотрудничество в будущем во многих сферах.

muslim.ru