Выставка «Эпоха казанской царицы Сююмбике» открылась в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника

В Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника состоялось торжественное открытие персональной выставки произведений народного художника Республики Татарстан, заслуженного деятеля искусств РТ Анатолия Пашина «Эпоха казанской царицы Сююмбике».

С приветственным словом выступили генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального района по социальным вопросам Лилия Ягудина, кинодраматург, режиссер, писатель, заслуженный деятель искусств РТ Юрий Манусов, председатель правления Набережночелнинской организации Союза художников России Факиль Гайфутдинов, предприниматель Расим Мухаметзянов.

О своем творчестве и представленной выставке рассказал сам виновник торжества Анатолий Пашин. Праздничное настроение создавал елабужский артист Талгат Зарипов, исполнивший композиции на курае и тальянке.

В экспозиции представлены 63 работы из личной коллекции автора, выполненные пастелью и тушью в технике монотипия. Художник обращается к древним традициям восточной миниатюры, к свободной импровизации, фиксируя множество деталей одежды, особенности ландшафта и архитектуры далекого волшебного города с минаретами. Пашин широко охватил эпоху Казанского ханства и изобразил образы правителей, музыкантов, воинов, сказителей, а в первую очередь – легендарную Сююмбике, которая на полотнах художника представлена в разных образах.

Ярким дополнением изобразительного ряда стала современная интерпретация костюма «Сююмбике ханбике», подготовленная представителями Института непрерывного образования Антальи. Она появилась в экспозиции благодаря Генеральному консульству Турции в Казани и лично господину Исмету Эрикану.

Даты работы выставки: 2 апреля – 18 апреля 2021 г.

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00, выходной – понедельник.

Место проведения: г. Елабуга, ул. Казанская, 17а, Музей современного этноискусства

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