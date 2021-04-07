Рустам Минниханов вручил академику Ренату Акчурину орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

С заместителем генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации Ренатом Акчуриным встретился вчера Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Встреча прошла в Каминном зале Губернаторского дворца в Казанском Кремле.

Рустам Минниханов поздравил академика с 75-летем и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

«Вы многое сделали для республики, – сказал Рустам Минниханов. – Своим трудом доказываете мастерство. Вы прославили татарский народ».

За значительный вклад в дело охраны здоровья населения, многолетнюю научную деятельность, активную общественную работу Ренат Акчурин награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Для справки:

Ренат Сулейманович Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижане Узбекской ССР в семье учителей. По национальности татарин. Учился в Андижанском медицинском институте, окончил 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова в 1971 году. Доктор медицинских наук, профессор.

С 1971 года — участковый врач-терапевт, в 1972—1973 — врач-травматолог в Реутовской городской больнице (г. Реутов Московской области). По совместительству работал хирургом в 70-й больнице г. Москвы и травматологом в Балашихинской районной больнице Московской области. С марта 1975 года — младший научный сотрудник отдела микрососудистой хирургии, с 1978 года старший научный сотрудник отделения микрохирургии сосудов Всесоюзного научного центра хирургии Академии медицинских наук СССР.

С 1984 года начал специализироваться в области кардиохирургии и был направлен на стажировку в клинику известного американского хирурга Майкла Дебейки в Хьюстон. После возвращения из США был назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН.

Известен как авторитетный специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.

В ноябре 1996 года выполнил операцию коронарного шунтирования сердца первому Президенту России Б. Н. Ельцину.