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В Казани представят личные вещи советского разведчика Исхака Ахмерова

В Казани представят личные вещи советского разведчика Исхака Ахмерова

в Новости, Слайдер, Личности, Главные новости, 07.04.2021 0 6

В Казани откроется выставка «Исхак Ахмеров – легенда советской разведки», посвященная 120-летию со дня его рождения. Всего будет представлено более 100 экспонатов.

На выставке покажут рассекреченные документы и публикации последних лет, архивные материалы и уникальные подлинники из семейных архивов, которые были переданы дочерьми разведчика Маргаритой и Екатериной Ахмеровыми, внучкой Наталией Третьяковой в 1996-2021 годах.

Экспозиция включает в себя материалы Государственного архива РТ, Государственного архива Челябинской области, Службы внешней разведки РФ и Полномочного представительства РТ в РФ (г.Москва).

Впервые посетители выставки смогут увидеть личные вещи Исхака Ахмерова: пальто, два костюма, рубашку, шляпу и туфли, а также наручные часы с дарственной надписью от командования Службы внешней разведки России и солнцезащитные очки.

На открытии выставки состоится презентация книги «Эхмэров», посвященной жизни и деятельности разведчика. Автором работы является его земляк, уроженец деревни Малый Битаман, писатель Рафис Курбан.

Выставка откроется сегодня, 7 апреля, в 15.00 в КЦ «Сайдаш». Она будет работать до 22 июня, ежедневно с 12.00 до 19.00 (выходной день – понедельник). Выставка организована Музейным комплексом Казани.

kzn.ru

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