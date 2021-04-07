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В 2024 году Федеральный Сабантуй пройдет в Крыму

В 2024 году Федеральный Сабантуй пройдет в Крыму

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 07.04.2021 0 19

Сегодня в рамках рабочей поездки в Республику Крым заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Главой республики Сергеем Аксеновым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы и меры поддержки по сохранению и развитию татарского языка, культуры и искусства в Крыму. Председатель Национального Совета подчеркнул, что каждый год Всемирный конгресс татар проводит окружные заседания с руководителями татарских общественных организаций в Федеральных округах России, и в 2022 году изъявил желание собрать татарский актив  Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в Крыму.

Также Василь Шайхразиев затронул вопрос о возможности проведения в 2024 году Федерального Сабантуя на территории Республики Крым, на что Сергей Аксенов ответил положительно и заявил, что постарается оказать посильную помощь в организации мероприятия, которое пройдет в рамках 10-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Также Василь Шайхразиев напомнил, что последнее Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Крым было заключено в 2014 году, и сегодня идет работа над разработкой нового соглашения.

Булат Ибрагимов

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