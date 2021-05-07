Председатель Нацсовета возложил цветы к бюсту Галянура Бухараева

Сегодня в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев посетил парк имени участника подпольной организации Волжско-татарского легиона «Идель-Урал» Галянура Бухараева, расположенный в с. Киргиз-Мияки Миякинского района и возложил цветы к его бюсту.

Напомним, Галянур Бухараев во время боёв Великой отечественной войны попал в окружение и немецкий плен. В плену называл себя Салимом Бухаровым. Под этим именем его и знали в легионе «Идель-Урал». Был командиром взвода 4 роты 827-го батальона. Вступив в подпольную организацию легиона, руководимую Гайнаном Курмашевым и Мусой Джалилем, вёл активную антифашистскую работу в 827-м батальоне, готовил его переход на сторону своих. Связь с руководством подполья поддерживал через Фуата Сайфельмулюкова. Был разоблачён вместе с другими членами подполья, подвергся тяжёлым пыткам и казнён последним из джалильцев 25 августа 1944 в 12 часов 36 минут.