Василь Шайхразиев принял участие в высадке деревьев в парке имени Галянура Бухараева

В рамках рабочего визита в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в высадке деревьев в парке имени участника подпольной организации Волжско-татарского легиона «Идель-Урал» Галянура Бухараева, расположенного в с. Киргиз-Мияки Миякинского района. 11 хвойных деревьев было высажено в честь 11 героев-джалиловцев.

Напомним, в берлинской тюрьме Плетцензее были казнены одиннадцать членов татарской подпольной группы легиона «Идель-Урал», вошедшие в историю как джалиловцы. Это – Гайнан Курмашев, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухаров. Все 11 героев были творческой интеллигенцией, гордостью татарской нации.