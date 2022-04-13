Представители руководства ДУМ ТО ознакомились с проектами тюменского общественного деятеля

Накануне представители руководства ДУМ ТО и Национально-культурной автономии татар Тюменской области посетили ифтар, организованный известным в Тюмени общественным деятелем Альмирой Гумеровой.

В ходе встречи Альмира Азатовна поделилась с гостями амбициозными планами по воссозданию на территории микрорайона Парфёново заповедника «Бухарско-татарская слобода». Данную идею общественник вынашивает уже на протяжении нескольких лет и уже добилась немалых успехов на данном поприще.

Так, инициативная тюменка организовала установку информационных стендов на территории школы № 9, рассказывающих о разных этапах развития района. В самом здании школы благодаря её усилиям вывешены стенды об истории становления образования в Парфёново. По её словам, первыми образовательными учреждениями в старинном татарском поселении были мусульманские примечетные школы, основанные и содержавшиеся за счёт местного населения.

Этой весной Альмира Азатовна планирует организовать уборку янаульского кладбища и прибрежную зону. В будущем она приложит все усилия для возрождения старинной мечети, место которой на протяжении десятилетий не застраивалось местными жителями, даже в советские годы, оказывавшими почёт религиозным и национальным традициям. По её словам, заповедник будет включать в себя возрожденную деревянную мечеть, старинные сохранившиеся дома, прогулочную зону на берегу Туры, информационные стенды об истории района. Всё это по словам инициатора проекта, будет способствовать сохранению самобытной культуры жителей Янаула (Парфёново).

Другой проект Альмиры Гумеровой связан с родной деревней её матери – Дулепино Ярковского района. В планах – возрождение мечети и старинных домов.

Идеи и проекты Альмиры Азатовны нашли большой отклик как у жителей Парфёново и Дулепино, так и у представителей органов власти. Духовное кураторство данных общественно значимых проектов взяло на себя Духовное управление мусульман Тюменской области. Муфтий Зиннат хазрат Садыков отметил чрезвычайную важность обоих проектов, подчеркнув, что их реализация поможет не только сохранить самобытную культуру татарского народа, но и будет способствовать консолидации татар Тюменской области на основе единой духовной и национальной культуры.