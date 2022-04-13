Представлен спектакль «Свет далёкой звезды»

«Это был вечер удивительных впечатлений», – поделилась мнением заместитель директора телеканала «Россия-Культура» Виктория Кривицкая после посещения спектакля Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

Речь о постановке «Свет далёкой звезды» режиссера Рашида Загидуллина. В центре ее повествования – фигура классика татарской литературы Хасана Туфана, его жизненный путь, полный любви к преданной жене и своему народу, надежд и превратностей судьбы. Через призму жизни и творчества Поэта в спектакле пишется портрет всех творцов, так или иначе пострадавших от репрессий.

«Ранее я слышала о поэте Хасане Туфане. Узнав о спектакле в стенах резиденции, я думала: каким образом можно было бы воплотить на сцене его жизненный путь так, чтобы это по-настоящему тронуло сердца зрителей? Режиссёру удалось рассказать об ужасах репрессий, при этом сделать это высокохудожественно, театрально», – рассказала Кривицкая.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова отметила, что спектакль весьма полезен для подрастающего поколения.

«Постановка особенно актуальна для ребят от 16 лет. Уверена в необходимости транслировать для данной категории этот спектакль. Он бы стал примером судьбы человека, которому по плечу любые испытания, если его поддерживает любовь к родине и своему народу», – подчеркнула она.

По словам Виктории Кривицкой, Искандер Нуризянов (исполнитель роли Поэта) – ключевое звено в донесении режиссёрского замысла до публики. По ее мнению, Арт-резиденция открыла замечательного актёра, обладающего уникальной способностью удерживать внимание зрителей с первой до последней минуты.

«Свет далёкой звезды» – это синтез прекрасной актерской игры и удачного режиссёрского решения. На мой взгляд, постановка глубоко национальная, пропитанная идеями национальной культуры», – считает Виктория Кривицкая.

Напомним, что Виктория Кривицкая находится в Казани с рабочим визитом. Она является членом жюри проходящего в эти дни суперфинала фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

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