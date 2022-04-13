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Новосибирский татарский культурный центр принимал гостей на концерт «Җәйге авыл»

Новосибирский татарский культурный центр принимал гостей на концерт «Җәйге авыл»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 13.04.2022 0 3

9 апреля в Доме татарской культуры фольклорный ансамбль «Сандугач» принимал гостей на концерт «Җәйге авыл» («Деревня летом»).

Мероприятие прошло с элементами театрализованного представления. Фольклорный ансамбль «Сандугач» постарался передать весь колорит деревенской жизни татар, были представлены вечерние посиделки соседей, сенокос, вечерние гуляния.

Концерт сопровождался песнями,  татарскими народными играми. Зрители   громкими аплодировали и долго не расходились, участники ансамбля услышали много слов благодарности.

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tatar.nso.ru

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