Новосибирский татарский культурный центр принимал гостей на концерт «Җәйге авыл»

9 апреля в Доме татарской культуры фольклорный ансамбль «Сандугач» принимал гостей на концерт «Җәйге авыл» («Деревня летом»).

Мероприятие прошло с элементами театрализованного представления. Фольклорный ансамбль «Сандугач» постарался передать весь колорит деревенской жизни татар, были представлены вечерние посиделки соседей, сенокос, вечерние гуляния.

Концерт сопровождался песнями, татарскими народными играми. Зрители громкими аплодировали и долго не расходились, участники ансамбля услышали много слов благодарности.

tatar.nso.ru