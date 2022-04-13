«Татаркино» объявляет кастинг

20 апреля в здании учреждения культуры «Татаркино» пройдет кастинг для съемок фильма по новеллам известного татарского писателя Амирхана Еники. Проводить отбор будет творческая группа фильма – директор «Татаркино» и продюсер Миляуша Айтуганова, заслуженный артист Татарстана, актер театра им.К.Тинчурина Ирек Хафизов, а также режиссер будущего фильма Амир Галиаскаров.

В этот день будут отбирать актеров на роли по следующим описаниям:

парень спортивного телосложения 25-28 лет; девушка 25-28, 40-летний мужчина; два подростка 12-13 лет; 35-летняя женщина с жизнерадостным взглядом;17-летняя девушка, умеющая петь; 20-летний парень, женщина около 65 лет; мужчина 65 лет; 12-летняя девушка с длинными волосами; 35-летняя женщина высокого роста с длинными волосами; 25-летний парень среднего роста и 18-летняя девушка.

Обязательное условие для участников – владение татарским языком в совершенстве. Это обусловлено тем, что фильм будет сниматься на родном языке писателя.

Желающих принять участие в кастинге приглашаем по адресу: г. Казань, ул. Петра Алексеева, д. 3. Начало кастинга в 10:00.

Ссылка на предварительную запись: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OdO2V_bKQWNJJtaLgE5Z-5ZqeudUBMPYaPqPYZocGR4/edit?usp=sharing

Подробную информацию можете узнать по телефону +79539993675 (Ландыш Гарифуллина).