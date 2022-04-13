Соотечественники из г. Ростов-на-Дону выступили в фестивале кулинарного искусства

В г. Ростов-на-Дону состоялся XXII Региональный фестиваль кулинарного искусства «Кулинарный Олимп».

Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса тесно сотрудничает с «Татаро-башкирским культурным центром «Якташлар». Поэтому было решено совместно организовать показ гостеприимства татарского народа.

Студенты подготовили не только тематический стол в татарском стиле, но и прекрасное национальное выступление, и стали заслуженными призерами фестиваля.

Всего в фестивале приняли участие более 200 студентов и их наставников из 15 профильных организаций Ростовской области. Фестиваль посетили учащиеся выпускных классов школ г. Ростова-на-Дону.

Татары Ростовской области