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Соотечественники из г. Ростов-на-Дону выступили в фестивале кулинарного искусства

Соотечественники из г. Ростов-на-Дону выступили в фестивале кулинарного искусства

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 13.04.2022 0

В г. Ростов-на-Дону состоялся XXII Региональный фестиваль кулинарного искусства «Кулинарный Олимп».

Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса тесно сотрудничает с «Татаро-башкирским культурным центром «Якташлар».  Поэтому было решено совместно организовать показ гостеприимства татарского народа.

Студенты подготовили не только тематический стол в татарском стиле, но и прекрасное национальное выступление, и стали заслуженными призерами фестиваля.

Всего в фестивале приняли участие более 200 студентов и их наставников из 15 профильных организаций Ростовской области. Фестиваль посетили учащиеся выпускных классов школ г. Ростова-на-Дону.

Татары Ростовской области

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