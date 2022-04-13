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В Серове пройдет фестиваль татарской культуры

В Серове пройдет фестиваль татарской культуры

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 13.04.2022 0 8

23 апреля во Дворце культуры металлургов пройдет фестиваль-конкурс татарской культуры “Без-Урал татарлары!” (“Мы-татары Урала!”).  Сотрудники Центра татарской и башкирской культуры “Чулпан” проводят фестиваль во второй раз.

Впервые он состоялся в 2020 году, тогда – в виде дистанционного мероприятия.

– Наш город находится далеко от центров, где проводятся национальные мероприятия. Мы решили создать оптимальный вариант, в котором представители национальных культур смогут показать таланты и пообщаться с единомышленниками, не выезжая в крупные города. В 2020 году в фестивале приняли участие жители Красноуфимска, Ачитского и Артинского районов, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, городов Северного управленческого округа. В этом году надеемся собрать прежних участников, но уже “вживую”, на сцене Дворца культуры металлургов. Принять участие в фестивале татарской культуры приглашаем инструменталистов, исполнителей вокального и танцевального жанров, – рассказала Розалия Синцова, руководитель  Центра татарской и башкирской культуры “Чулпан” города Серов.

serovglobus.ru

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