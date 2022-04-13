В Татарстане пройдет день памяти Габдуллы Тукая

15 апреля во всём мире отмечается день памяти татарского народного поэта Габдуллы Тукая. В Казани в 10 часов на кладбище Ново-Татарской слободы состоится возложение цветов на могилу поэта. Памятные мероприятия продолжатся в Литературном музее Тукая.

В 11 часов в музее начнётся литературно-музыкальный вечер, где прозвучат стихи Тукая и песни на тукаевские строки. Выступят заслуженная артистка РФ Дания Нуруллина, народные артисты РТ Луара Шакирзянова, Фоат Абубакеров и Искандер Биктагиров, заслуженные артисты РТ Ахмат Каримов, Раиль Шамсуаров и Илнур Закиров, лауреаты международных конкурсов Айгуль Зайнуллина и Розалия Закиева, студенты Казанского музыкального колледжа Миляуша Закирова, Ильсаф Гильмутдинов и Рустам Егоров.

В 12.00 часов состоится экскурсия «В реликвиях душа Тукая» о мемориальных предметах поэта. Эти предметы – наиболее ценные и интересные экспонаты музея. Среди них фаянсовая шкатулка, плетёная дорожная корзина, полотенце, тюбетейка, серебряные запонки, металлический стакан для карандашей, медная фигурная чернильница. В ходе экскурсии гости узнают о появлении этих вещей в жизни поэта и историю их поступления в фонды музея. Также пойдёт речь о прижизненных изданиях и фотографиях Тукая, о газетах и журналах, с редакциями которых поэт сотрудничал, о личных вещах и документах людей из тукаевского круга.

В 14 часов в Детском центре музея для школьников пройдёт презентация интерактивной книги «Там, на разведанных дорожках». Книга знакомит с татарским фольклором. В основе содержания – труд учёного-просветителя Каюма Насыри «Мифология казанских татар» и художественные переложения народных сказок поэтов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.

Вход в музей 15 апреля бесплатный.

mincult.tatarstan.ru