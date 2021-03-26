Представители СМИ оценили премьеру спектакля «Фатима» Уфимского татарского театра «Нур»

В Уфимском государственном татарском театре «Нур» накануне прошел пресс-показ спектакля «Фатима» по повести Зифы Кадыровой «А я всё жду».

По завершении просмотра артисты не ушли со сцены, они расселись на ней вместе с режиссером и музыкальным оформителем спектакля, главным режиссером театра «Нур» Азатом Зиганшиным, подготовившей инсценировку Гульнур Усмановой, другими создателями спектакля и совместно с журналистами обсудили все его достоинства и недостатки. Представители СМИ были единодушны в оценке премьерного спектакля: эта работа — новый этап в жизни театра «Нур». Такой премьеры здесь давно не было, ее ждали и сами актеры, и зрители. Почему именно эта повесть Зифы Кадыровой была выбрана для постановки, чья это была идея, кто посоветовал? На эти вопросы «Башинформа» Азат Зиганшин ответил так:

— Получилось все как-то неожиданно, мы ведь даже не собирались делать эту работу, она у нас оказалась незапланированной, так сказать, спонтанной. Как-то в гримерке Башкирского театра драмы встретились с народным артистом Башкортостана и Татарстана Фиданом Сафичем Гафаровым и он рассказал о том, что есть такая замечательная писательница, уроженка села Ахуново Учалинского района нашей республики Зифа Кадырова. Она написала замечательную повесть «Фатима», почитай, говорит, присмотрись, из этого может выйти хороший спектакль. И передал мне эту книгу. Я ее прочитал, потом дал почитать артистам, всем понравилась, вот тогда все вместе и решили, что будем ставить.

Роль Фатимы, главную в спектакле, блестяще сыграла молодая актриса театра «Нур» Чулпан Раянова. Она призналась, что это ее первая такая большая работа, и что она очень волновалась, старалась вжиться в нее. И по признанию представителей СМИ, а также участвовавших в просмотре некоторых артистов, коллег Чулпан Раяновой, эта серьезная роль ей удалась. Вообще, артисты во время обсуждения говорили, что в этом спектакле нельзя было просто играть роль, а нужно было ее именно проживать, и режиссер тоже настраивал их на это.

В спектакле много образности. Периодически выходит на сцену человек в белых одеждах с колесом на палочке — ангел, который время от времени забирает в мир иной того или иного персонажа. Поначалу не совсем понятно, зачем он и к чему, каково его предназначение. В конце же спектакля становится ясно, что это будущий увечный сын-инвалид Фатимы. А появляющаяся на вершине подмостков танцующая балерина — это олицетворение грез Фатимы, ее мечтаний и ожиданий любимого Мехмета, ее светлой души. По словам Азата Зиганшина, в книге Зифы Кадыровой нет ни ангела, ни балерины, а это все его режиссерские придумки. Надо сказать, что и подбор музыки у режиссера очень удачный, она иногда звучит метрономом, но тем не менее, именно эта тональность отвечает всей сюжетной линии спектакля. В финале же она просто пронизывающая, вызывающая слезу. К слову, слезы на протяжении всего спектакля видны были на лицах многих участников просмотра, особенно женщин.

В целом же, можно с уверенностью сказать, что новый премьерный спектакль театра «Нур» ждет хорошая и удачная сценическая судьба. Несомненно, зрителю он понравится. Первый премьерный показ состоится уже сегодня, и затем еще два подряд, в субботу и воскресенье, 27 и 28 марта.