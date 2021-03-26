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В Нурлате провели конкурс Корана для детей

В Нурлате провели конкурс Корана для детей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.03.2021 0 4

25 марта, в духовном центре им. Ахмадзаки хазрата Сафиуллина г.Нурлата, прошел районный конкурс чтецов Куръана среди детей. Мероприятие приурочено к объявленному в Татарстане Году родных языков и народного единства.

В соревнованиях приняли участие более 100 детей в возрасте от 4 до 18 лет из Нурлатского района. Конкурсанты читали наизусть суры из Куръана, которые они изучали в течение учебного года. Среди участиков были те, кто исполнил одну суру, и те, кто знал наизусть 2 джуза Куръана. Жюри под руководством Нурлатского имама-мухтасиба Наиля хазрата Абулханова определило 5 победителей в трёх возрастных группах (2-5 лет, 6-10 лет, 11-17 лет). Ребятам вручили книги, учебные принадлежности, игрушки и денежные призы.

Среди учащихся, принявших участие в конкурсе Куръана, были и те, кто представил свои работы на выставке “Родословная моей семьи”.  Всего было выставлено 15 работ.

dumrt.ru

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