В Набережных Челнах прошел детский конкурс по чтению Корана

В 11-ый день месяца Ша’бан (24 марта) в мечети «Нур-Ихлас» города Набережные Челны прошёл конкурс чтения Куръана для мальчиков. В мероприятии приняли участие около 30 детей.

В возрастной группе до 7 лет первое место занял Гасимов Рахин, второе место занял Краснов Эмиль и третье – Краснов Вилан. В группе от 7 до 11 лет Хайдаров Ямин занял первое место, Ахметшин Юсуф – второе, Саттаров Ибрагим – третье. В группе от 11 до 16 лет первое место занял Хайдаров Ясин, второе – Саттаров Мухаммед и третье – Саттаров Башир.

Победители и участники получили призы и памятные подарки.

dumrt.ru