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В Набережных Челнах прошел детский конкурс по чтению Корана

В Набережных Челнах прошел детский конкурс по чтению Корана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Религия, Главные новости, 26.03.2021 0 5

В 11-ый день месяца Ша’бан (24 марта) в мечети «Нур-Ихлас» города Набережные Челны прошёл конкурс чтения Куръана для мальчиков. В мероприятии приняли участие около 30 детей.

В возрастной группе до 7 лет первое место занял Гасимов Рахин, второе место занял Краснов Эмиль и третье – Краснов Вилан. В группе от 7 до 11 лет Хайдаров Ямин занял первое место, Ахметшин Юсуф – второе, Саттаров Ибрагим – третье. В группе от 11 до 16 лет первое место занял Хайдаров Ясин, второе – Саттаров Мухаммед и третье – Саттаров Башир.

Победители и участники получили призы и памятные подарки.

dumrt.ru

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