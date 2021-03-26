1 апреля Национальный музей РТ открывает традиционные Дни дарений

Дни дарений в Национальном музее Республики Татарстан: впиши своё имя в историю!

В Национальном музее Республики Татарстан с 1 апреля стартует акция – Дни дарений, приуроченная ко Дню рождения музея. Суть акции – любой житель города, республики, страны может подарить музею экспонат или целую коллекцию. Это уникальная возможность вписать своё имя в историю Республики Татарстан, содействовать сохранению культурного наследия и традиций, стать частью будущего нашего края и рассказать о сегодняшней нашей жизни потомкам.

В этом году «Дни дарений» проводятся в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства. Поэтому сотрудники фондов Национального музея Республики Татарстан обращаются к казанцам и гостям города с просьбой о помощи в пополнении музейных коллекций следующими предметами:

личные вещи, фотографии и прижизненные издания выдающихся деятелей культуры и науки Татарстана

фотографии, на которых запечатлены национальные праздники, обычаи, традиции народов края ХIХ-ХХ вв.

костюмные комплексы и элементы традиционной народной одежды края конца XIX‑начала XX вв. (татары, русские, марийцы, чуваши, мордва и т.д.)

предметы быта (керамическая посуда, кумганы)

орудия труда (плетеная борона, рыболовные инструменты, токарный станок (ножной), гончарный станок (ручной или ножной), цепы, серпы кузнечной или кустарной работы

образцы домашнего рукоделия конца XIX – XX вв.

ювелирные украшения ХIХ-начала и середины ХХ вв. (накосники, кольца, серьги, броши, браслеты)

изделия мастеров современного декоративно-прикладного искусства

вывески, плакаты 1920-1940-годов на языках народов, населяющих территорию края

Дни дарений продлятся до 4 апреля включительно, 5 апреля, в День 126-летия Национального музея Республики Татарстан, пройдёт подведение итогов акции. Получить дополнительную консультацию по предметам можно по телефонам: +7 (843) 292‑67‑09, + 7 (953) 491‑19‑74 – доступен WhatsApp.

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