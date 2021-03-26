tatruen
Главная / Новости / 1 апреля Национальный музей РТ открывает традиционные Дни дарений
1 апреля Национальный музей РТ открывает традиционные Дни дарений

1 апреля Национальный музей РТ открывает традиционные Дни дарений

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.03.2021 0 4

Дни дарений в Национальном музее Республики Татарстан: впиши своё имя в историю!

В Национальном музее Республики Татарстан с 1 апреля стартует акция – Дни дарений, приуроченная ко Дню рождения музея. Суть акции – любой житель города, республики, страны может подарить музею экспонат или целую коллекцию. Это уникальная возможность вписать своё имя в историю Республики Татарстан, содействовать сохранению культурного наследия и традиций, стать частью будущего нашего края и рассказать о сегодняшней нашей жизни потомкам.

В этом году «Дни дарений» проводятся в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства. Поэтому сотрудники фондов Национального музея Республики Татарстан обращаются к казанцам и гостям города с просьбой о помощи в пополнении музейных коллекций следующими предметами:

  • личные вещи, фотографии и прижизненные издания выдающихся деятелей культуры и науки Татарстана
  • фотографии, на которых запечатлены национальные праздники, обычаи, традиции народов края ХIХ-ХХ вв.
  • костюмные комплексы и элементы традиционной народной одежды края конца XIX‑начала XX вв. (татары, русские, марийцы, чуваши, мордва и т.д.)
  • предметы быта (керамическая посуда, кумганы)
  • орудия труда (плетеная борона, рыболовные инструменты, токарный станок (ножной), гончарный станок (ручной или ножной), цепы, серпы кузнечной или кустарной работы
  • образцы домашнего рукоделия конца XIX – XX вв.
  • ювелирные украшения ХIХ-начала и середины ХХ вв. (накосники, кольца, серьги, броши, браслеты)
  • изделия мастеров современного декоративно-прикладного искусства
  • вывески, плакаты 1920-1940-годов на языках народов, населяющих территорию края

Дни дарений продлятся до 4 апреля включительно, 5 апреля, в День 126-летия Национального музея Республики Татарстан, пройдёт подведение итогов акции. Получить дополнительную консультацию по предметам можно по телефонам: +7 (843) 292‑67‑09, + 7 (953) 491‑19‑74 – доступен WhatsApp.

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.