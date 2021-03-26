В Аделаиде организoвали фестиваль Навруз

С 18 по 20 марта 2021 году Центральноазиатское общество в Аделаиде (Central Asian Society of Adelaide – CASA) при финансовой поддержке Союза Университета Аделаиды и в сотрудничестве с Tатарcко-башкирской Aссоциацией в Австралии и Австралийской Aссоциацией уйгурских женщин Тангритах (Australian Tangritah Uyghur Women Association – AUTWA) организoвали фестиваль Навруз.

В рамках Наврузa были проведены серия очных и онлайн лекций на тему «Центральная Азия: от геологического образования до современных государств», представленных учеными из различных областей и университетов, включая Университет Аделаиды, Университет Назарбаевa (Казахстан), Университетский колледж Лондона и Кембридж (Великобритания).

Программа фестиваля включала следующие мероприятия:

Tюркский/Центральноазиатский базар с изделиями ручной работы и традиционной едой

Выставка традиционных атрибутов разных культур: казахской, татарской, уйгурской и узбекской

Танцевальный мастер-класс

Мастер-класс по валянию шерсти

Музыкальный концерт талантливых исполнителей: татарские, казахские, узбекские и уйгурские танцы, песни, музыка, игра на традиционных инструментах: домбра, дап и аккордеон

Традиционные игры и состязания для детей и взрослых в стиле татарского Сабантуя: перетягивание каната, бег в мешках, бег с яйцами в ложках.

Особенно понравились гостям праздника вкуснейшие национальные блюда: ароматный плов, лагман, сочные шашлыки, самса, гузлама / чебуреки, узбекский курт, татарский чак-чак и многое другое!

Все, кто пришел на Науруз в парк Университета Аделаиды могли увидеть красочные традиционные костюмы, национальную посуду, флаги, художественную и историческую литературу тюркских авторов. Музыка, танцы, спортивные состязания и яркие краски праздника позволили окунуться в культуру вышеперечисленных регионов. Дети с удовольствием соревновались, проявляя ловкость, быстроту и смелость в спортивных играх. В условияx пандемии, когда большинство не может встретиться со своими родными из других континентов, для организаторов и пришедших на Навруз было очень важно поддержать, объединить людей и передать традиции младшим поколениям.

Цель проведения Навруза состояла в том, чтобы популяризировать тюркскую культуру и историю среди жителей Аделаиды, а также предоставить возможность центральноазиатским, татарской и уйгурской общинaм встретить Новый год вместе.

На протяжении трех дней праздник посетило более 700 человек.

Организаторы фестиваля Навруз: секретарь Татарско-Башкирскoй Aссоциации Австралии Диляра Валиева, основатель Центральноазиатскогo Oбществa в Аделаиде Альфинура Шарафеева.

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