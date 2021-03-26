25 марта 2021г. в стенах Казанского государственного института культуры состоялось открытие выставки “Арабографическая каллиграфия” Наджипа Наккаша, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, лауреата государственной премии имени Габдулы Тукая.

С приветственным словом выступила ректор, профессор Роза Шайхайдаровна Ахмадиева. Она отметила необходимость подобных встреч для сохранения культуры. Открытие перешло в очередное заседание творческой галереи КазГИК “Красная линия”. В этот раз темой заседания стала: “Фигура речи”.

Гостями встречи стали: татарский каллиграф, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, Лауреат Государственной премии им. Габдулы Тукая Назип Файзрахманович Исмагилов, доктор филологических наук, профессор Казанского федерального университета, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Фоат Галимуллинович Галимуллин, доцент Казанского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, актёр драматического театра и кино Раушан Тимерянович Шарипов, старший преподаватель Казанского государственного института культуры, хореограф, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Ксения Игоревна Мазилкина.

С творческим номером на очередном заседании галереи выступили заслуженный артист Республики Татарстан Альбина Кинжалиева и заслуженный артист Республики Татарстан Альфис Галиуллин.

Организаторами данных мероприятий выступил факультет инноваций и традиций народной художественной культуры.

Казанский государственный институт культуры