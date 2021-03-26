В г. Тюмени открылась выставка “Культура и быт сибирских татар и бухарцев в древней Тюмени”

24 марта 2021 г. в галерее сувениров “Легенды Сибири” г. Тюмени открылась бесплатная выставка “Культура и быт сибирских татар и бухарцев в древней Тюмени”.

Руководитель галереи Михаил Михайлов рассказал и показал тюменцам и гостям небольшой кусочек жизни из культуры татар и бухарцев, совместно с Ембаевским сельским музеем, Центром татарской культуры, частными коллекционерами и энтузиастами Альмирой Сажиной, Зулейхой Алишевой, проектом “Әбием” г. Ялуторовск и косторезом Минсалимом Тимергазеевым из г. Тобольск.

Этно-фольклорный ансамбль “Амаль” Центра татарской культуры исполнил сибирскотатарские песни на редких музыкальных инструментах – таких как: курай, кыл кубыз, думбыра, сорнай, саз, гармонь-тальянка, дәф.

Выражаем благодарность руководителю галереи “Легенды Сибири” за приглашение и организацию интереснейшей выставки.

Выставка открыта до 31 мая по будням с 10.00 до 20.00, по выходным – с 10.00 до 18.00

Вход свободный. 12+

Адрес: Тюмень, Володарского ул., 47, Галерея “Легенды Сибири”.