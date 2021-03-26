Соприкоснуться с прекрасным: в музее Нижнекамска открывается выставка Ильдуса Муртазина

Сегодня, 26 марта, в музее народного художника Ахсана Фатхутдинова открывается персональная выставка заслуженного деятеля искусств РТ Ильдуса Муртазина.
«Городские встречи» – так назвал свою выставку художник. Мастер успешно реализует себя в разных техниках и жанрах. Ему подвластно всё: исторический жанр, жанровые картины, портрет, натюрморт, пейзаж.
Многие свои работы Ильдус Хазиевич посвящает любимому городу. Для него Нижнекамск – это один из источников вдохновения.
Экспозиция откроется 26 марта в 15 часов. Работа выставки продлится до 20 апреля.
Адрес музея: поселок Красный Ключ, ул. Набережная, 6. 0+