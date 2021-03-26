В Москве прошел общегородской праздник «Навруз»

В начале мероприятия на сцену вышли национальные общины, своим единением символизирующие дружбу народов России. Во время торжественной части были показаны видеоролики с обращениями официальных представителей национальных диаспор и регионов-участников Московского Навруза.

Как представитель Татарстана гостей и участников праздника приветствовал Заместитель премьер-министра, Полномочный представитель Республики Равиль Калимуллович Ахметшин.

После приветственных слов участников на сцену поочередно выходили творческие коллективы Московского Навруза.

Концерт начали объединения, представляющие Таджикистан, их сменили коллективы из Казахстана, затем — курдской, азербайджанской и туркменской диаспор. После них на сцену вышли представители республики Дагестан, талышской диаспоры, коллективы республики Башкортостан. Татарстан и татарский народ представили три коллектива культурного центра: «Идель», «Мирас» и ансамбль татарского танца «Ильдан». Выступления продолжили представители узбекской и уйгурской национальных диаспор. Вслед за ними на сцену вышли представители Чувашии, а также Кыргызстана и Ирана.

После них настала очередь звёзд российской эстрады: Лауреата международных конкурсов Светланы Першиной, народной артистки Чеченской Республики, заслуженной артистки Республики Ингушетия Согдианы, участника проекта «Голос» Эмиля Кадырова, заслуженной артистки России Аниты Цой, певца, композитора и аранжировщика Аслана Гусейнова.

Подвёл итоги праздника Хор Турецкого — «Песней о Москве».

От московской татарской общины в празднике приняли участие директор ТКЦ Анвер Хусаинов и член Президиума Автономии татар Москвы Наиля Шамиева.

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