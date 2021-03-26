В Тетеюшском районе прошел районный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык – 2021»

Праздник музыки, актерского мастерства и творчества – в районном Доме культуры прошел гала-концерт Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык – 2021».
Гала-концерту предшествовали отборочные туры в селах Тетюшского
района и финал на сцене РДК.
Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Конферанс» и «Хореография», в каждой из которых свои концертные номера представили воспитанники детских садов, школьники и студенты.
– Детское творчество – это бесценное богатство. За достижениями юных артистов стоит труд самих детей, их родителей и наставников, – сказала начальник Отдела образования исполкома района Гульнара Кирилина.
– Сегодня на этой сцене дети показывают мир, согласие и дружбу, что особо дорого в Год родных языков и народного единства в Татарстане. Мы сегодня с вами видим не только созвездие талантов, мы видим целый небосвод звезд, – отметил заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков.
– Каждый из детей уникален, талантлив по-своему. Мы все восхищаемся их мастерством, за которым стоит работа родителей и педагогов. Не так легко подготовить ребенка к выступлению, настроить его психологически к первому выступлению на сцене, – сказал в завершение гала-концерта глава района Рамис Сафиуллов и поздравил юных артистов с победой в районном этапе фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык – 2021».
Были среди участников концерта и знакомые всем артисты, и пока никому не известные исполнители. Но каждому из них удалось впечатлить зрителей.
– Я в восторге от гала-концерта! Лишний раз убедилась в том, что в нашем районе живут талантливые люди. Хочется отметить профессионализм педагогов и организаторов. Концерт показал всю красоту, многонациональность, душевность нашей республики. Настоящий парад звезд! – поделилась тетюшанка Наталия Крупина.
Все участники гала-концерта были награждены дипломами фестиваля и памятными подарками от главы района, руководителей сельхозпредприятий и индивидуальных предпринимателей района.
Победителей ждет следующий этап – участие в зональном туре фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык – 2021».