В Тетеюшском районе прошел районный этап фестиваля «Созвездие-Йолдызлык – 2021»

Праздник музыки, актерского мастерства и творчества – в районном Доме культуры прошел гала-концерт Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык – 2021».

Гала-концерту предшествовали отборочные туры в селах Тетюшского

района и финал на сцене РДК.

Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучших из лучших в номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Конферанс» и «Хореография», в каждой из которых свои концертные номера представили воспитанники детских ­садов, школьники и студенты.

– Детское творчество – это бесценное богатство. За достижениями юных артистов стоит труд самих детей, их родителей и наставников, – сказала начальник Отдела образования исполкома района Гульнара Кирилина.

– Сегодня на этой сцене дети показывают мир, согласие и дружбу, что особо дорого в Год родных языков и народного единства в Татарстане. Мы сегодня с вами видим не только созвездие талантов, мы видим целый небосвод звезд, – отметил замес­титель главы Тетюшского района Евгений Курков.

– Каждый из детей уникален, талантлив по-своему. Мы все восхищаемся их мастерством, за которым стоит работа родителей и педагогов. Не так легко ­подготовить ребенка к выступлению, настроить его психологически к первому выступлению на сцене, – сказал в завершение гала-концерта глава района Рамис ­Сафиуллов и поздравил юных артис­тов с победой в районном этапе фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык – 2021».

Были среди участников концерта и знакомые всем артисты, и пока никому не известные исполнители. Но каждому из них ­удалось впечатлить зрителей.

– Я в восторге от гала-концерта! Лишний раз убедилась в том, что в нашем районе живут талантливые люди. ­Хочется ­отметить профессионализм педагогов и организаторов. Концерт показал всю красоту, многонацио­нальность, душевность нашей республики. Настоя­щий парад звезд! – поделилась тетюшанка Наталия Крупина.

Все участники гала-­концерта были награждены ­дипломами фес­тиваля и памятными подарками от главы рай­она, руководителей сельхозпредприя­тий и индивидуальных пред­принимателей района.

Победителей ждет следующий этап – участие в зональном туре фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык – 2021».

tetyushy.ru