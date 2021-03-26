В Министерстве культуры прошло итоговое заседание комиссии ежегодной Театральной премии “Тантана”

При участии заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой и министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой на Большой сцене Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала в десятый раз состоится ежегодная церемония вручения Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф»).

В этом году размер премии за творческие достижения в области театрального искусства увеличен до 100 тысяч рублей. Кроме того, в конкурсе появилась новая номинация – «Лучший театральный критик».

Всего оргкомитетом было рассмотрено 67 заявок. Соискатели премии – государственные, муниципальные, частные профессиональные театры РТ и другие организации исполнительского искусства.

Итоги станут известны 27 марта 2021 года.