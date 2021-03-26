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В Министерстве культуры прошло итоговое заседание комиссии ежегодной Театральной премии “Тантана”

В Министерстве культуры прошло итоговое заседание комиссии ежегодной Театральной премии “Тантана”

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 26.03.2021 0 4

При участии заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой и министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой на Большой сцене Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала в десятый раз состоится ежегодная церемония вручения Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф»).

В этом году размер премии за творческие достижения в области театрального искусства увеличен до 100 тысяч рублей. Кроме того, в конкурсе появилась новая номинация – «Лучший театральный критик».

Всего оргкомитетом было рассмотрено 67 заявок. Соискатели премии – государственные, муниципальные, частные профессиональные театры РТ и другие организации исполнительского искусства.

Итоги станут известны 27 марта 2021 года.

Справка

Премия «Тантана» («Триумф») учреждена Министерством культуры Республики Татарстан 10 лет назад. Является профессиональной премией и присуждается за творческие достижения в области театрального искусства, получившие широкое общественное признание.  Присуждение премии производится на основании решения Комиссии по присуждению ежегодной театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» .

Цель Премии – государственная поддержка театрального искусства в Республике Татарстан. Задачи Премии: сохранение и развитие традиций театрального искусства Республики Татарстан;  выявление творческих работ в различных видах и жанрах театрального искусства Республики Татарстан; поощрение талантливых театральных деятелей, работающих в Республике Татарстан; пропаганда и популяризация достижений современного театрального искусства Республики Татарстан.

Премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:

-«Дебют»;

-«Лучшая эпизодическая роль»;

-«Лучший актер театра кукол»;

-«Лучшая женская роль второго плана»;

-«Лучшая мужская роль второго плана»;

-«Честь и достоинство (За верность профессии)»;

-«Лучшая роль в музыкальном спектакле»;

-«За актерский ансамбль»;

-«Лучшая женская роль»;

-«Лучшая мужская роль»;

-«Лучший спектакль для детей»;

-«Событие года».

mincult.tatarstan.ru

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