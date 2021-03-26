В Министерстве культуры прошло итоговое заседание комиссии ежегодной Театральной премии “Тантана”

При участии заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой и министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой на Большой сцене Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала в десятый раз состоится ежегодная церемония вручения Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф»).
В этом году размер премии за творческие достижения в области театрального искусства увеличен до 100 тысяч рублей. Кроме того, в конкурсе появилась новая номинация – «Лучший театральный критик».
Всего оргкомитетом было рассмотрено 67 заявок. Соискатели премии – государственные, муниципальные, частные профессиональные театры РТ и другие организации исполнительского искусства.
Итоги станут известны 27 марта 2021 года.
Справка
Премия «Тантана» («Триумф») учреждена Министерством культуры Республики Татарстан 10 лет назад. Является профессиональной премией и присуждается за творческие достижения в области театрального искусства, получившие широкое общественное признание. Присуждение премии производится на основании решения Комиссии по присуждению ежегодной театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» .
Цель Премии – государственная поддержка театрального искусства в Республике Татарстан. Задачи Премии: сохранение и развитие традиций театрального искусства Республики Татарстан; выявление творческих работ в различных видах и жанрах театрального искусства Республики Татарстан; поощрение талантливых театральных деятелей, работающих в Республике Татарстан; пропаганда и популяризация достижений современного театрального искусства Республики Татарстан.
Премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:
-«Дебют»;
-«Лучшая эпизодическая роль»;
-«Лучший актер театра кукол»;
-«Лучшая женская роль второго плана»;
-«Лучшая мужская роль второго плана»;
-«Честь и достоинство (За верность профессии)»;
-«Лучшая роль в музыкальном спектакле»;
-«За актерский ансамбль»;
-«Лучшая женская роль»;
-«Лучшая мужская роль»;
-«Лучший спектакль для детей»;
-«Событие года».