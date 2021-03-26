tatruen
Главная / Новости / В медресе им.1000-летия принятия ислама прошел конкурс чтецов стихов Г.Тукая
В медресе им.1000-летия принятия ислама прошел конкурс чтецов стихов Г.Тукая

В медресе им.1000-летия принятия ислама прошел конкурс чтецов стихов Г.Тукая

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 26.03.2021 0 3

25 марта в Казанском мусульманском медресе им.1000-летия принятия ислама в честь 135-летия со дня рождения Габдуллы Тукая прошёл конкурс “Мин кулыма Китап алам…”. Мероприятие прошло в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства при участии муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, видных религиозных деятелей, депутатов, представителей татарской творческой интеллигенции, мастеров сцены. На их суд в зале медресе им.1000-летия принятия ислама учащиеся I-III курсов дневного отделения, прошедшие в финал конкурса, прочитали наизусть стихи Г. Тукая на тему религии, нации и Родного края.

Перед официальным открытием конкурса гостям показали выполненные в учебном заведении ремонтно-восстановительные работы. На первом этаже увеличили площадь молельной комнаты, восстановили снесенный после революции михраб, установили новый минбар. Учебные классы пополнились новым оборудованием, пособиями, книгами.

Конкурс чтецов традиционно начался с чтения аятов Куръана в исполнении ученика медресе Камиля Мустафина и ду’а муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

В ходе конкурса шакирды продемонстрировали великолепное исполнение стихов великого поэта  Габдуллы Тукая (1886-1913) на религиозную тематику (“Туган тел”, “Китап”, “Васыятем”, “Таян Аллага”, “Алла гыйшкы хакына”, “Тәәссер”, “Мигъраҗ”, “Ана догасы”, “Тәүбә вә истигъфар”, “Туган авыл”, “Йокы алдыннан”, “Эш”, “Бәйрәм бүген”, “Васыятем” һ. б.). Всего в конкурсе принял участие 21 ученик, 9 из которых вышли в финал.

Организаторы, в частности руководитель медресе Ильяс хазрат Зиганшин, отметили, что основной целью проведения конкурса является формирование у подрастающего поколения интереса к татарской литературе, искусству поэтического слова, воспитание уважения к татарской культуре, совершенствование и развитие культуры языка и речи.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил искреннюю благодарность участникам конкурса, которые выбрали стихи религиозного содержания, а также подчеркнул, что родной язык — это аманат, вещь, данная на хранение от Всевышнего. Далее Камиль хазрат Самигуллин вручил благодарственные письма спонсорам и деятелям, внесшим большой вклад в развитие медресе имени 1000-летия принятия ислама.

Со словами приветствия выступили и преподнесли участникам конкурса подарки также и другие гости.

Список победителей:

Номинация “Иң оста башкаручы”:

  • I место – Абдулла Гыйззәтуллин (“Аллаһ гыйшкы хакына”)
  • II место – Рамазан Сабиров (“Бәйрәм бүген”)
  • III место – Ясир Дәүләтшин (“Ана догасы”)

 

Номинация “Аһәңле башкаручы”:

  • I место – Илнур Вафин (“Таян Аллаһка”)
  • II место – Алексей Гусев (“Туган авыл”)
  • III место – Салават Мортазин (“Мигъраҗ”)

 

Номинация “Иң үтемле башкаручы”:

  • I место – Ислам Шәфыйков (“Шиһап хәзрәт”)
  • II место – Мөхәммәд Бикбаев (“Рамазан гаетендә Иблиснең шәйтаннарына хатибы”)
  • III место – Илмир Әхмәтҗанов (“Кадер кич”)

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.