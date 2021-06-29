Представительницы казанского филиала организации “Ак калфак” посетили Тетюшский район

При въезде в Тетюшский район гостей встречала руководитель организации “Ак калфак” Тетюшского района Римма Сафиуллова. В составе делегации были директор школы, заведующие детскими садами, учителя татарского языка, воспитатели, музейные работники, а также Гульшат Сункишева, родственница известного писателя Абдуллы Алиша.

Это была встреча, которая запомнилась каждому. Эльмира Ханиева провела мастер-класс по изготовлению и вышивке калфака, а также подарила их на память.

Исторические места Тетюшского района включены в туристический маршрут. Путешественникам, причалившим к берегам Волги, показывают историю Тетюш в театрализованном представлении.

Каждый экспонат в музеях имеет свою ценность. Гостей восхитили художественные достоинства татарских национальных костюмов. В этой местности, в прошлые века, работала знаменитая русско-татарская школа. Его заведующим был Исхак Казаков. В Тетюшском районе родилась и педагог, писательница Магруй Музаффария. Именно здесь родился авторитетный ученый, в свое время ставший ректором Казанского университета Галим Камай.

Эти края славятся своими богатырями. Во время археологических раскопок были найдены и древние камни мечети. Местные жители занимались рыбной ловлей, разведением и обработкой леса. Музей, посвященный рыболовству, выполнен в соответствии с современными требованиями.

Также, в этой местности находились знаменитые усадьбы Молостовых. Подробно обо всем рассказала руководитель Музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова. Встреча была интересной, информативной, полезной. Гости остались довольны и благодарны организаторам.