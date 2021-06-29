В Санкт-Петербург приехали поисковики из Татарстана

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области оказывает всяческую поддержку и помощь республиканским поисковикам в проведение экспедиции на Невский пятачок в Кировский район Ленинградской области.

В этом году, в поисковую экспедицию в район мемориала Невский пятачок отправились 20 человек, учащиеся гимназий города Казани, преподаватели и взрослые поисковики.

Раскопки будут проводится на глубине до трех метров. Однако, по словам самих ребят, трудности их не пугают и работают они с хорошим настроением.

Экспедиции в эту местность под Санкт-Петербургом давно стали традицией. Каждый год, поисковики из разных городов находят здесь останки сотен незахороненных бойцов Красной армии. В годы Великой Отечественной войны на этом небольшом участке с начала сентября 1941-го по конец января 1944 года велись жестокие и кровопролитные бои.

Поисковики из Татарстана уже более двадцати лет приезжают в экспедиции на Невский пятачок. За годы поисков среди десятка тысяч найденных останков удалось опознать по медальонам более 50 татарстанцев. Только на «Невском пятачке» опознано 30 человек из нашей республики.

В этом году поисковая экспедиция продлится до 7 июля.

tatspb.tatarstan.ru