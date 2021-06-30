В Новоузенском районе при поддержке ДУМ Саратовской области завершается строительство мечети

В селе Куриловка Новоузенского района завершаются работы по строительству мечети и благоустройству ее территории.

Как рассказал имам Новоузенского района Джамаледин–хазрат Давлатов, в ходе прошедшего пятничного собрания жители села Куриловка решили провести открытие мечети до начала учебного года. Мероприятие планируется приурочить к празднованию 1100-летия официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии.

Чтобы помочь единоверцам 27 июня 2021 года в Куриловку съехались неравнодушные мусульмане из Саратова и Энгельса, Питерского, Краснокутского и Александрово-Гайского районов. В выходной день они заливали отмостку, укладывали брусчатку во дворе мусульманского храма, оказывали посильную помощь в благоустройстве территории.

Напомним, возведение мечети в Куриловке началось в 2009 году. В настоящее время уже произведена внутренняя отделка помещений. В мечети, которая может вместить до 200 человек, есть мужской и женский молельные залы, комната для ритуального омовения.

Строительство мусульманского храма ведется на средства местных жителей, меценатов из Саратовской области при поддержке Духовного управления мусульман Саратовской области.

Имам Новоузенского района Джамалетдин-хазрат Давлатов выражает благодарность всем неравнодушным людям, участвующим в строительстве мечети села Куриловка. «Пусть Всевышний Аллах вознаградит всех, кто принимал участие в этом благом деле», — отметил он.

muslim.ru