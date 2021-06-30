В Черемшанском районе обсудили проблемы родных языков

В Черемшане прошло выездное заседание в рамках Года родных языков и народного единства.

– Подобное заседание в Черемшане проводится уже восьмой раз, – сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. – Наша главная задача – изучение опыта работы в муниципальных районах и использование его на практике.

В ходе круглого стола были подняты вопросы развития и сохранения родных языков. Как отмечалось в выступлениях представителей Альметьевского, Лениногорского и Новошешминского районов немало еще нужно сделать в области преподавания в школах татарского и других родных языков, а также организации воспитательного процесса в детских садах.

– Если ребенок разговаривает на родном языке, можно делать выводы о том, что в его семье общаются на родном языке, – отметил Василь Габтелгаязович.

В Черемшанском детском саду «Сказка» воспитывается 83 малыша, более 60 процентов из которых – татары. В будущем, согласовав с родителями, планируют преобразовать данное дошкольное учреждение на детский сад с воспитательным процессом на татарском языке. Василь Шайхразиев побывал и здесь, ознакомился с воспитательным процессом.

Также гостей приветствовал заместитель главы района Габдурашид Замалтдинов, который отметил, что в вопросе улучшения деятельности по развитию и сохранению родных языков будут приняты конкретные меры.

Кадыр Гумеров

nashcheremshan.ru