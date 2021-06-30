«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) провел презентацию фотокаталога, посвященного 20-летию организации

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) провела презентацию фотокаталога, посвященного 20-летию организации. Это первое печатное издание, полностью посвященное теме татарского национально-культурного движения на Алтае. В издание собраны самые яркие моменты из жизни и деятельности центра. Основные мероприятия, развитие фольклорного коллектива, просветительская деятельность.

На страницах каталога читатели также найдут мнения активистов о роли татарском центре в их жизни. В будущем планируется издать татаро-язычную версию, а также дополнительный тираж русскоязычной версии. Накопленный фотоматериал планируется использовать в следующих издательских проектах Центра.

Издание подготовлено при финансовой поддержке Правительства Алтайского края в рамках государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» и благотворительного фонда ПАО «Татнефть».

На презентации выступили представители администрации Алтайского края, города Барнаул, «Дома народов Алтая», общественных организаций региона.

На мероприятии несколько активистов АКОО «Дулкын» (Волна) получили Благодарственные письма Всемирного конгресса татар.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)