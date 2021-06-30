В Казани и Арске прошел ряд занятий проекта «Вместе мы все можем, и ЗОЖ нам поможет!». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, при содействии Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В летнее время специалисты проекта в Арске проводят занятия на свежем воздухе. С детьми психолог проводила коррекционно-развивающее занятие, направленное на снятие психоэмоционального напряжения, развитие самоконтроля, снятие мышечных зажимов, снижение агрессивности, формирование адекватной самооценки, развитие навыков уверенного поведения. С мамами разбирали типы конфликтов и тему доверия с детьми, а также занимались фитнесом на траве с фитболами и в тренажерном зале, используя спортивные снаряды и тренажеры. На лекции по здоровому питанию дети изучали особенности русской и татарской кухни с приготовлением блюд на пару, а также узнали много нового про режим дня ребенка в разные периоды жизни. В Казани провели мастер-класс по изготовлению подсвечников, а женщины смогли посетить настоящий женский танцевальный клуб и приняли участие в танцевальных тренировках под руководством инструктора по Pole Fitness.

По материалам Общественной палаты РТ