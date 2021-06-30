Альпинизм, единоборство и робототехника: в Апастовском районе открыли подростковый клуб «Алга»

В Апастовском районе открыли подростковый клуб «Алга». В мероприятии принял участие заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Мероприятие было приурочено ко Дню молодежи.

Подростковый клуб «Алга» – создан на базе здания площадью более 358 кв.м., построенного в 1990 году. Ремонт был произведен в рамках республиканской программы капитального ремонта подростковых клубов. В разработке концепции и проекта клуба принимали участие архитекторы и Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ.

В подростковом клубе создали все условия для комфортного освоения навыков молодыми людьми. В «Алга» запланировано проведение занятий по единоборству, альпинизму и туризму в спортивном зале, по робототехнике и авиамоделированию – в зале любителей техники. Также запущена работа студии «Уңган килен» – в её рамках девушки смогут изучить основы флористики, кулинарии и шитья.

Ринат Садыков подчеркнул особую значимость подростковых клубов в жизни молодых людей.

«Подростковый клуб – место сбора самой разной молодежи, получения новых навыков и раскрытия своих талантов. Именно здесь определяется вектор всей жизни молодого человека, создается крепкая дружба, а навык оттачивается до мастерства», – сказал он.

После осмотра подросткового клуба, заместитель министра вместе с главой Апастовского района Равилем Хисамутдиновым приняли участие в праздновании Дня молодежи. Мероприятие состоялось в Парке отдыха. Они наградили победителей молодежных проектов гранта главы района, активистов, спортивных молодежных команд, призывников, молодых специалистов и молодых семей района. В рамках мероприятия поздравили и выпускников Апастовского района – у них на площадке парка состоялся выпускной вечер.

Напомним, что в 2021 году планируется отремонтировать 11 подростковых клубов в 7 районах республики.

minmol.tatarstan.ru