Рустам Минниханов занял второе место в национальном рейтинге российских губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов оказался на втором месте национального рейтинга губернаторов за май-июнь 2021 года, уступив лишь мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом говорится в документах, предоставленных ИА «Татар-информ» центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Высокая позиция руководителя республики связана с его реакцией и действиями относительно целого ряда резонансных событий, произошедших в республике. Так, в день трагедии в 175-й школе Казани Минниханов одним из первых прибыл на место случившегося, а затем навестил пострадавших детей. Он не просто находился в центре событий, но координировал работу всех служб, а также первым сообщил жителям республики о происходящем и не допустил развития паники, подчеркнул журналист, политолог — член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Находясь на передовой, он принял удар на себя и показал готовность нести ответственность, разделяя при этом чувства людей. Одно из первых, о чем говорил тогда Минниханов — семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь», — отметил он.

Кроме того, на позицию Президента Татарстана повлияли отказ от услуг Илона Маска и последовавшее за этим открытие производства автомобилей Aurus в Елабуге. В режиме видеоконференции в церемонии принял участие и Президент России Владимир Путин. Также в этот период был заложен первый камень «умного» смарт-завода Haier.

«Отдельного внимания стоит работа делегации Татарстана на ПМЭФ-2021 — международном экономическом форуме. И без Президента республики его команда оставила яркое впечатление, наладила многие мосты, что просто подчеркивает лишний раз качество выстроенной в Татарстане системы управления», — заключил Малькевич.

Помимо Минниханова и Собянина в топ-5 руководителей регионов РФ вошли губернаторы Тульской области Алексей Дюмин, Ленобласти Александр Дрозденко и Тюменской области Александр Моор.

tatar-inform.ru