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Василь Шайхразиев провел организационное совещание по проведению Всероссийского сельского Сабантуй в Муслюмово

Василь Шайхразиев провел организационное совещание по проведению Всероссийского сельского Сабантуй в Муслюмово

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.06.2021 0 6

Сегодня, 30 июня, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Муслюмовский район с рабочим визитом. Сюда также прибыл руководитель Исполнительного комитета ВКТ Данис Шакиров.

Здесь прошло организационное совещание по проведению Всероссийского сельского Сабантуй в Муслюмово. Также руководители осмотрели площадки, где пройдет празднование национального праздника.

Напомним, 2-3 июля 2021 года в Муслюмовском районе РТ пройдет XI Всероссийский сельский Сабантуй. Мероприятие проводится при поддержке Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Республики Татарстан и Муслюмовского муниципального района.

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