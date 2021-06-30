Василь Шайхразиев провел организационное совещание по проведению Всероссийского сельского Сабантуй в Муслюмово

Сегодня, 30 июня, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Муслюмовский район с рабочим визитом. Сюда также прибыл руководитель Исполнительного комитета ВКТ Данис Шакиров.

Здесь прошло организационное совещание по проведению Всероссийского сельского Сабантуй в Муслюмово. Также руководители осмотрели площадки, где пройдет празднование национального праздника.

Напомним, 2-3 июля 2021 года в Муслюмовском районе РТ пройдет XI Всероссийский сельский Сабантуй. Мероприятие проводится при поддержке Всемирного конгресса татар, Министерства культуры Республики Татарстан и Муслюмовского муниципального района.