В эфире детского телеканала «ШАЯН ТВ» стартует самое грандиозное шоу – «Биюbattle»

«Биюbattle» – это драйв современной музыки, эстетика народного танца и изящество классической хореографии. Это площадка, на которой сильнейшие детские танцевальные коллективы поборются за главный приз и звание победителей.

На протяжении трех месяцев мы получали заявки от талантливых детей со всех уголков: Пенза, Ульяновская область, Удмуртия и даже Узбекистан.

34 танцевальных коллектива, больше тысячи детей, сотни часов репетиций, десятки бессонных ночей и только 6 финалистов.

Финалисты будут соревноваться в парах и представят на суд жюри 3 танца:

Соло или дуэт.

Танец малой формы.

Ансамбль.

Оценивать конкурсантов будет звездное жюри: Художественный руководитель ансамбля танца KAZAN, Народная артистка РТ Чулпан Закирова, Солист Татарской государственной академической оперы имени М.Джалиля в Казани, Заслуженный артист РТ Олег Ивенко, , Заслуженная артистка РТ Гульназ Сафарова, Заслуженный артист РТ Данир Сабиров и многие другие.

Отсмотрев все танцы, жюри определит ответ на главный вопрос – кто достоин звания победителя.

shayantv.ru