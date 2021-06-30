Учителя Свердловской области принимают участие на курсах повышения квалификации

В рамках реализации Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы», в целях оказания методической помощи учителям родного (татарского) языка и литературы образовательных учреждений, создания дополнительных условий для сохранения и поддержки развития татарского языка и литературы, татарской культуры в регионах Российской Федерации на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» проводятся курсы повышения квалификации для учителей родного (татарского) языка и литературы образовательных учреждений субъектов Российской Федерации.

Тематика курсов: «Родной (татарский) язык и литература в условиях полилингвизма: лингвистичесие контрасты и методические проблемы».

Очно-заочные курсы начались 17 июня 2021 года и продолжатся до 01 июля 2021 года. Куратором курса является Шамсутдинова Расима Равилевна, доцент, заведующий кафедрой татарского языка и литературы ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан».

Из Свердловской области на курсах повышения знакомятся с актуальными вопросами преподавания родных языков в условиях современного образования педагоги общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования: Гибашева Р.М (МКОУ АГО «Заринская СОШ»-«Гайнинская ООШ»), Хамидуллина Г.С (МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ», Ачитский городской округ) , Вахитова Г.Г (МБОУ ЦО «Наследие» с.Шокурово, Нижнесергинский муниципальный район) .

Выражаем огромную благодарность министру образования и науки Республики Татарстан Хадиуллину Ильсуру Гараевичу, ректору ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» Нугумановой Людмиле Николаевне за поддержку школ региона.