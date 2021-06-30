Стала известна подробная программа I Международного этнокультурного фестиваля «Ага-Базар»

На территории Болгарского музея-заповедника пройдет Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар».

«Мы впервые проводим подобный этнокультурный фестиваль. Территория проведения и название фестиваля выбраны неслучайно: связано это с тем, что много веков назад на этой территории проводились такого рода базары. Это было единственным местом, через которое шла торговля Руси с Востоком», — рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной фестивалю, первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Центральной площадкой фестиваля станет стилизованный средневековый булгарский рынок «Восточный базар», где будут представлены торговые ряды с уникальными товарами ручной работы, организованы тематические площадки, ремесленные мастерские с творческими занятиями по декоративно-прикладному искусству.

В 11:30 состоится официальное открытие этнокультурного фестиваля, которое украсит инструментальная музыка профессиональных и самодеятельных коллективов-участников Республиканского конкурса «Многозвучный Татарстан» и Республиканского конкурса татарского фольклора «Иске-Казан түгәрәк уены».

Каждый желающий сможет принять участие в интерактивных программах, мастер-классах и традиционных национальных играх. Гости фестиваля смогут встретить живые статуи, ходулистов, музыкантов, жонглеров и фокусников. Особый интерес у молодежи может вызвать специально организованный к фестивалю спектакль-променад «АЛБАСТЫ».

В этот день не обойдется без площадок национального подворья, где можно более детально рассмотреть этнографические экспозиции народов Поволжья с предметами быта, национальной одеждой, а также попробовать национальную кухню чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, кряшен, русских. Особой атмосферности работе локаций добавят выступления самодеятельных фольклорных коллективов из районов республики.

Для юных участников фестиваля будет проведен уже ставший традиционным UEN FEST, который включит в себя настольные игры, обучающие творческие занятия, показы мультфильмов о народах Татарстана.

«Здесь же будет представлен лабиринт, где детишки с родителями смогут проходить мастер-классы и исторические квест-занятия. Тем самым дети смогут изучить историю древнего города», — отметил директор ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» Рамиль Зиганшин.

Для любителей национальной кухни гастрономические ряды предложат отведать копченой, вяленой, сушеной рыбы, купить свежий мед, натуральные растительные масла, свежеиспеченный хлеб, пряности и кондитерские изделия.

Очаровательные фотографии можно будет сделать на верблюжьей ферме вместе с верблюдами, лошадьми и собаками-хаски.

Завершится программа вечерним концертом, в котором примут участие артисты творческого объединения IsTElek, прозвучат композиции в жанре фолк-фьюжн и электронной музыки. Артисты: Хмельная ворга, ZAKARIA, «Нью мон», Shoner Paul, Зарина Вильданова, Ильгиз Шайхразиев, Malsi music (Ислам Валиев), Ильдар Гимадиев (варган и электроника), АЛПАР, Базарбай Бикчентаев.

«Учитывая, что фестиваль пройдет в Год родных языков и народного единства, было принято решение объединить на территории базара всю музыкальную культуру нашей республики», — заметил методист отдела развития народного творчества ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Павел Александров.

«Ага-базар» — это торгово-ремесленный пригород города Болгара X — XV веков. Международный этнокультурный фестиваль станет собирательным прообразом «Большого Базара», который существовал в средние века.

«„Ага“ в переводе означает большой, главный, а „базар“ — рынок. Город Болгар, основанный на левом берегу Волги, располагался очень удачно с экономической точки зрения. Город стоит ровно по середине знаменитого Волжского торгового пути из варяг в персы. Занимая такое удачное расположение, Болгар получал от этого огромную выгоду. Центром притяжения международной торговли становился Ага-базар», — рассказал об истории базара научный сотрудник ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» Ренат Вагапов.

Учредитель фестиваля — Министерство культуры Республики Татарстан. Организаторы: ГБУ «Таткультресурсцентр», ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».

Масштабное событие пройдет 3 июля.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru