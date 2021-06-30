Определились победители июньского конкурса видеороликов на татарском языке “ТӘЭСИР”

В июне на конкурс поступило 75 видеороликов от 48 авторов. Они были рассмотрены жюри и подведены итоги.

Победителю в номинации “Профессионалы” будет вручена денежная премия в размере 70 тысяч рублей, а победителю в номинации “Любители” – по 10 тысяч рублей. Поздравляем!

Конкурс видеороликов на татарском языке “ТӘЭСИР” организован порталом “Матбугат.ру” в целях популяризации татарского языка при поддержке Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Главное условие – чтобы видеоролики были сняты на татарском языке. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 14 лет из любого города и района. В месяц принимается максимум три видео от одного автора. Продолжительность роликов не должна превышать пяти минут. Один и тот же человек может участвовать в конкурсе каждый месяц, но всегда с новым роликом. Конкурс продлится до декабря 2021 года. Денежные призы также разыгрываются ежемесячно.