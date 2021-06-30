В соответствии с решением Президента РФ, Министерство обороны проводит масштабную агитационно-пропагандистскую акцию «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

Сегодня в Казань прибыл поезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», где приняли участие сотрудники и активисты молодежного крыла ДОСААФ Республики Татарстан. Тематический проект стартовал 25 апреля из столицы России и проедет по всей ее территории в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Поезд уже посетил почти все крупные города России от Москвы до Владивостока. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня, посетив всего 51 населенный пункт. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот».

В составе передвижной выставки 17 тематических вагонов, среди них – «Дорога памяти» – в котором размещены терминалы для просмотра сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Тематический вагон «Современная армия», где представлены новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации. На трех открытых платформах представлены образцы военной техники. Организован вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, который разделен на три части: «красная зона», где представлен пример палаты пациента, зараженного коронавирусной инфекцией, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона».

Во встрече тематического поезда приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов, и.о. начальника Казанского гарнизона полковник Александр Урин, военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин, руководитель «Юнармии» генерал-майор Александр Бородин.

До прибытия поезда на Привокзальной площади выступали танцевальный коллектив «Adrenalin dance team» и военный оркестр Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

Также на перроне железнодорожного вокзала для гостей и жителей столицы была организована полевая кухня в период с 11:00 до 14:00, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый смог ознакомиться с видами и родами войск, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

Акция в городе Казань завершился выступлением ВИА “Волга-волга”.