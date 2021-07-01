В Ташкенте состоялся татарский народный праздник Сабантуй-2021

9 июня 2021 года в г.Ташкенте в парке культуры и отдыха «Central Park» им.М.Улугбека состоялся татарский народный праздник «Сабанту-2021», приуроченный к 30-летию Независимости Республики Узбекистан.

На торжественном мероприятии в Ташкенте приняли участие представители официальных органов Республики Узбекистан, делегация Республики Татарстан, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Ташкенте, активисты национально-культурных центров республики, представители СМИ, творческая интеллигенция, соотечественники и молодежь.

Мероприятие было также приурочено к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В празднике приняли участие и выступили с приветственной речью заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, министр туризма и спорта Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов, Хаким Ташкентской области Даврон Хидоятов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям при Кабинете министров Республики Узбекистан Курбанов Р.Д., временный Поверенный в делах Российской Федерации в Республике Узбекистан Вадим Митрофанов, руководитель представительства «Россотрудничество» в Узбекистане Михаил Вождаев, представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев, член Исполкома курултая башкир Ринат Рамазанов, председатель Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента Набиуллин Ришат Набиуллин, председатель Башкирского культурного центра им. З.Валиди Ринат Гуляев, председатель Совета старейшин ТОКПЦ г.Ташкента Гиниятуллин Рим Гиниятуллин, победительница Международного конкурса «Татар кызы» от Республики Узбекистан Лилия Камилова.

Айдар Ахтареев зачитал приветственное послание Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова организаторам и участникам Сабантуя в г.Ташкенте, а также вручил памятные знаки «Габдулла Тукай – 135 лет со дня рождения».

Выступающие также отметили, что в Узбекистане обеспечивается уважительное отношение к языкам, культуре, обычаям и традициям всех наций и народностей, проживающих на его территории, создаются благоприятные условия для их развития, предоставляются возможности для реализации национальных духовных и культурных потребностей.

В ходе Сабантуя прошли такие состязания, как корэш, поднятие гири, армрестлинг, перетягивание каната, лазание на дерево за петухом, бег с яйцами в ложке, бег с коромыслом и ведрами с водой, бой на бревне с соломенными мешками, битьё глиняных горшков с завязанными глазами, бег в мешках и другие. Помимо концертной программы, в парке была развернута выставка-ярмарка татарской национальной выпечки, домашней утвари и рукоделия, где можно было приобрести сувениры.

Татарскими и русскими красочными танцами мероприятие открыли танцевальные коллективы «Эдельвейс» под художественным руководством Юлии Колдаковой и «Жемчужина» по художественным управлением Светланы Касаткиной.

Программа мероприятия включала большой праздничный концерт, на котором выступили гости праздника, солисты Казанской городской филармонии – заслуженные артисты Республики Татарстан музыкальный дуэт «Фарида-Алсу» Фарида Ахметшина и Алсу Сунгатуллина, заслуженный артист Республики Татарстан, баянист Наиль Сагдиев, лауреат международных конкурсов Рамиль Насибуллин.

Зрителей также порадовали своим искусством популярные в Узбекистане исполнители татарских песен и танцевальные коллективы в лице заслуженного артиста Республики Узбекистан и Республики Татарстан Марата Хакимова, заслуженной артистки Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ферузы Халдаровой, заслуженной артистки Республики Татарстан Рамзии Бикбулатовой, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Райхан Манняповой, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Риммы Гизатуллиной, заслуженного работника культуры Республики Татарстан Марьям Бухаровой, певцов Руслана Гайнанова, Ирины Гимрановой, Замира Максудова, Салавата Галиева, Дианы Рузиевой, Анвара Зиннатуллина, Амира Вязова, Гульнур Адигамовой, Гульфии Раяновой, Габдуллы Байназарова, Карима Джураева, Нуриды Тугановой, татарских и башкирских ансамблей «Яшьлек», «Изгенур», «Ляйсан», «Мирас», «Хандугастар», «Агидель» и др.

Сабантуй в Ташкенте ежегодно собирает десятки тысяч зрителей из разных уголков Узбекистана, а также гостей из других стран мира и соседних республик и является по праву самым крупным за рубежом, в этом году праздник собрал более 40 тысяч человек.

Мероприятие освещалось корпунктом Телеканала Татарстан Новый Век в Республике Узбекистан.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан